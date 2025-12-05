Zuinige warmtenetklant moet in 2026 mogelijk 50 euro extra betalen

Huishoudens die zijn aangesloten op het warmtenet met een laag verbruik gaan mogelijk volgend jaar meer betalen voor de levering van warmte. Dat volgt uit de maximale warmtetarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag bekendmaakte voor energieleveranciers.

Het variabele tarief voor warmte wat ze maximaal kunnen vragen, de kosten per gigajoule, gaat omlaag, terwijl de vaste kosten stijgen. Een huishouden kan met een gemiddeld verbruik iets goedkoper uit zijn dan dit jaar en gaan huishoudens met een laag verbruik er mogelijk juist op achteruit en moeten meer geld betalen.

Bewoners van sociale huurwoningen krijgen te maken met flinke prijsstijgingen door de overstap van aardgas op het warmtenet:

3:19 Verduurzaming zorgt voor stress en zorgen in deze Amsterdamse wijk

Maximum tarieven van ACM

Energieleveranciers mogen van de toezichthouder in 2026 maximaal 40,97 euro per gigajoule vragen voor hun warmte, bijna 3 euro minder dan dit jaar. De vaste kosten mogen echter tot ruim 67 euro omhoog. Het gaat om maximale tarieven: energieleveranciers mogen ook minder vragen. Huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet kiezen van welke leverancier zij warmte afnemen, daarom bepaalt de ACM de maximumtarieven.

De tarieven

Een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar tot 3,34 euro minder voor de levering van warmte, aldus de ACM. Maar een huishouden met een relatief laag jaarverbruik kan tot 53,04 euro meer betalen.

Het tarief per gigajoule is gekoppeld aan de gasprijs. De vaste kosten stelt de ACM vast op basis van de gemiddelde onderhoudskosten en afschrijvingskosten van een gasgestookte cv-ketel. Ook worden de netbeheerkosten voor gas daarin meegenomen.