Jackpot Staatsloterij gevallen: vijf mensen in 1 klap miljonair

Vijf gelukkige Nederlanders zijn sinds zaterdagavond in één klap miljonair geworden dankzij de Staatsloterij. Bij de trekking van 10 mei viel de Jackpot van 17,5 miljoen euro op een winnend lot dat was opgesplitst in vijf delen. Vier van die delen werden verkocht in lokale winkels, aan spelers in Kerkrade, Sittard, Midden-Delfland en Edam-Volendam. Het vijfde lot in die serie werd niet verkocht.

Lang niet iedereen wint bij gokken. Bekijk het verhaal van de gokverslaafde Frank in de bovenstaande video.

Elk van deze vier spelers ontvangt nu 3,5 miljoen euro, volledig belastingvrij. Wie ze zijn, is nog een raadsel. Alleen de speler uit Leiderdorp is al bekend: die speelde online mee met een volledig lot en won daarmee 1 miljoen euro netto. Dat meldt de Nederlandse Loterij, het bedrijf achter de Staatsloterij.

'Plotselinge rijkdom'

"We weten nog niet wie de andere winnaars zijn", zegt Bjorn Rosner van Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onder valt. "Vier van de vijf loten zijn verkocht in winkels. We hopen dat deze mensen zich snel melden, zodat we hen kunnen begeleiden bij deze plotselinge rijkdom."

Opvallend is dat één vijfde deel van het Jackpotlot niet verkocht is. Die prijs blijft daardoor liggen en schuift door naar de volgende trekking van 10 juni. De Jackpot loopt daardoor op tot maar liefst 11 miljoen euro, ook volledig belastingvrij.