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Discountwinkel Normal waarschuwt voor tandenstokers met een smaakje

Geld

Gisteren, 21:49

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Twee soorten tandenstokers met een smaakje van het merk Yes Studio worden teruggeroepen vanwege mogelijke schimmelvorming. Het gaat om flosstokers in de smaken Sippin Pretty Hot Cocoa & Cream en Spicy Season Pumpkin Spice, ze lagen tot en met 25 september in de schappen bij Normal. Klanten moeten de stokers niet gebruiken, ook als er geen schimmel zichtbaar is.

Door condens in de verpakking kunnen omstandigheden ontstaan waarin schimmel groeit. Daardoor kunnen de flosstokers een gezondheidsrisico vormen. De terugroepactie geldt voor verpakkingen met artikelnummer YS10HCFPN (Cocoa & Cream) en YS10PSFPN (Pumpkin Spice) en batchnummer 455/05/26. De batchcode staat op de achterkant van de verpakking, net boven de streepjescode.

Geld terug zonder kassabon

Breng de flosstokers terug naar het verkooppunt. Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug en hebt daarvoor geen kassabon nodig. Heb je na gebruik irritatie of andere klachten ervaren? Raadpleeg dan indien nodig een arts.

Door Redactie Hart van Nederland

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