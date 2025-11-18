Terug

'Statiegeld kan per 1 januari verdubbelen: deze twee plannen liggen op tafel'

Vandaag, 08:55

Lege flessen verzamelen, naar de supermarkt gaan en dan in de rij staan bij een flessenautomaat die, zoals zo vaak, vol blijkt te zitten. Het zijn ergernissen die we allemaal wel eens hebben meegemaakt, en waardoor we soms die blikjes en flessen toch maar niet inleveren. Maar dat moet anders, vindt de overheid. Daarom liggen er plannen klaar om het systeem per 1 januari aan te passen, blijkt uit stukken die het AD in handen heeft.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is boos over de slechte inzameling. Volgens de inspectie moeten consumenten meer financiële prikkels krijgen om hun flesjes terug te brengen.

Twee opties

Er liggen twee voorstellen op tafel, aldus de krant. In het eerste plan gaat het statiegeld omhoog van 15 naar 30 cent per flesje. In het tweede plan blijft het statiegeld 15 cent, maar krijgen mensen 30 cent terug bij het inleveren, een soort bonus.

Die laatste optie kost het bedrijfsleven, dat via Verpact verantwoordelijk is voor de inzameling, veel geld. Toch wil de ILT dat er snel iets verandert, want dagelijks wordt er naar schatting zo'n 400.000 euro aan statiegeld niet ingeleverd. Dat geld blijft nu bij ondernemers hangen.

Bedrijfsleven verzet zich

Ondernemers zien beide plannen niet zitten en stappen donderdag naar de rechtbank. Zij vinden dat de overheid te ver gaat en dat de kosten te hoog zijn. De overheid wil daarentegen dat het inzamelen eerlijker en effectiever wordt, zodat minder flessen en blikjes in het milieu terechtkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

