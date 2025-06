Middelburg plaatst als eerste stad statiegeldautomaten op straat

Middelburg plaatst als eerste stad in Nederland statiegeldautomaten op straat, meldt de Zeeuwse hoofdstad. Het gaat om acht machines waar mensen flesjes en blikjes kunnen inleveren en direct het statiegeld kunnen innen via een QR-code.

De automaten komen op de stations van Middelburg en Arnemuiden, de Markt en Dam, de Lange Delft en de Langevielebinnenbrug. Wethouder Carla Doorn-Roosenburg leverde maandag als eerste een statiegeldverpakking in op de Markt. "Met deze maatregel hopen we dat minder statiegeldverpakkingen in openbare prullenbakken terechtkomen. Ook zetten we een nieuwe stap voor nog minder zwerfafval in onze gemeente", zei ze.

Doneerbeugels

Ook worden vijftien doneerbeugels geplaatst in Middelburg. In zo'n beugel kunnen mensen blikjes en flesjes zetten die anderen mogen inleveren bij een statiegeldmachine. Deze komen bij prullenbakken bij winkels in Arnemuiden, Dauwendaele, Griffioen, Klarenbeek, Middelburg Zuid, Stromenwijk, Veersepoort en in het Meiveld te staan.

Zo'n doneerbeugel lijkt geen overbodige luxe. De grootste steden van Nederland zijn jaarlijks namelijk bijna 10 miljoen euro kwijt aan kapotte afvalbakken en het opruimen van zwerfafval dat op straat terechtkomt door het grabbelen naar statiegeldflesjes- of blikjes, zoals te zien is in bovenstaande video.

ANP