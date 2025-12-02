Spaarrekening groeit bij Nederlanders, maar zorgen over buffer blijven groot

Voor veel Nederlanders is sparen iets dat ze van huis uit meekregen: niet alles opmaken, maar elke maand iets opzij zetten. ING onderzocht hoe het nu staat met onze buffers, en daaruit blijkt dat we gemiddeld inderdaad meer op onze spaarrekening hebben staan. Toch heerst er grote onzekerheid over wat genoeg is.

Volgens het onderzoek heeft drie op de vijf spaarders inmiddels meer dan 3000 euro achter de hand. 2 jaar geleden was dat nog minder dan de helft. Ook groeit het bedrag dat we maandelijks wegzetten: de helft van de mensen maakt meer dan 200 euro per maand over naar de spaarrekening. ING ziet zelfs dat een groeiende groep 500 euro of meer spaart.

Toch zijn er zorgen bij veel mensen. Die vragen zich af of ze wel genoeg geld achter de hand hebben bij tegenvallers.

Minder dan 500 euro

Ondanks die stijgende buffers is er nog steeds een flinke groep die amper kan sparen. Zo heeft 18 procent minder dan 500 euro op de rekening staan. In 2023 was dat nog 22 procent. Met name jongeren vinden dat sparen tegenwoordig moeilijker is dan in de tijd van hun ouders. Het valt ING ook op dat steeds meer Nederlanders beleggen. Dit betrof volgens de peiling in 2023 nog 22 procent. Inmiddels is dat 31 procent.