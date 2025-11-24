Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rode Kruis opent giro 7244 voor mensen in oorlogsgebieden

Rode Kruis opent giro 7244 voor mensen in oorlogsgebieden

Geld

Vandaag, 06:58

Link gekopieerd

Hulporganisatie het Rode Kruis opent gironummer 7244 om het "historisch hoge aantal conflicten in de wereld". Er is volgens de hulporganisatie een recordaantal mensen in nood in onder meer Gaza, Soedan en Oekraïne, maar ook Mali, Ethiopië en Syrië.

Volgens het Rode Kruis is in vijftien jaar tijd het aantal gewapende conflicten wereldwijd verdubbeld tot meer dan 130, onder meer door de vele gevechten tussen gewapende groeperingen. "Dat is een van de hoogste aantallen sinds de Tweede Wereldoorlog", aldus de hulporganisatie. "De vraag naar voedsel, water en medische zorg is groter dan ooit." Het Rode Kruis biedt ook onderdak en psychosociale hulp waar nodig.

'Urgentie lijkt te vervagen'

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, zegt dat miljoenen mensen alles zijn kwijtgeraakt door geweld. "Er is geen uitzicht op een snelle oplossing. Maar in de tussentijd zijn mensen wel afhankelijk van het Rode Kruis voor voedsel, water of medische hulp." Goossens signaleert dat kranten dagelijks over conflicten schrijven, maar dat mensen "murw raken". "De urgentie lijkt te vervagen. Terwijl alleen maar meer mensen wereldwijd hulp nodig hebben."

Volgens het Rode Kruis leeft 71 procent van de mensen op de vlucht in lage- en middeninkomenslanden. In Soedan schat de organisatie dat meer dan 30,4 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben.

De hulporganisatie opende eind maart hetzelfde gironummer om geld op te halen voor noodhulp in Myanmar.

Door ANP

Lees ook

Rode Kruis slaat alarm: donaties nodig om Oekraïners zware winter door te helpen
Rode Kruis slaat alarm: donaties nodig om Oekraïners zware winter door te helpen
Volg jij het nieuws nog? Helft van de mensen kijkt weg bij nieuws over rampen en conflicten
Volg jij het nieuws nog? Helft van de mensen kijkt weg bij nieuws over rampen en conflicten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.