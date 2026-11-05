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Rijlessen flink duurder geworden, maar in deze gemeenten betaal je het minst

Rijlessen flink duurder geworden, maar in deze gemeenten betaal je het minst

Geld

Vandaag, 09:57

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Wie zijn rijbewijs wil halen, moet tegenwoordig steeds dieper in de buidel tasten. Autorijlessen zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden. Ook maakt het nogal uit waar je lest, want de prijzen verschillen behoorlijk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van occasionplatform AutoTrack, dat de tarieven van bijna 2400 rijscholen in Nederland onderzocht.

Een uur autorijles kost tegenwoordig gemiddeld 67,78 euro, tegenover 47,80 euro in 2021. Dat is een stijging van bijna 42 procent in vijf jaar tijd.

Ook waar je woont, maakt een groot verschil. In het Zuid-Hollandse Nissewaard ben je gemiddeld het goedkoopst uit met 59,34 euro per uur. In het Gelderse Buren betaal je met gemiddeld 75,13 euro juist het meest. Dat scheelt bijna 16 euro per rijles. AutoTrack keek hierbij naar gemeenten met minimaal vijf rijscholen.

Zelfs tussen buurgemeenten kunnen de prijzen flink verschillen. Zo betalen inwoners van de Hoeksche Waard gemiddeld ruim 13 euro per uur minder als ze in het aangrenzende Nissewaard lessen. Het kan daarom lonen om buiten je eigen gemeente naar een rijschool te zoeken.

Dit zijn de goedkoopste gemeenten om rijles te nemen:

  1. Nissewaard (Zuid-Holland): gemiddeld € 59,34 per uur

  2. Dronten (Flevoland): gemiddeld € 61,98 per uur

  3. Roermond (Limburg): gemiddeld € 61,99 per uur

  4. Nijkerk (Gelderland): gemiddeld € 62,26 per uur

  5. Purmerend (Noord-Holland): gemiddeld € 62,30 per uur

  6. Eemsdelta (Groningen): gemiddeld € 63,08 per uur

  7. Enschede (Overijssel): gemiddeld € 63,35 per uur

  8. Someren (Noord-Brabant): gemiddeld € 63,93 per uur

  9. Emmen (Drenthe): gemiddeld € 64,46 per uur

  10. Heerenveen (Friesland): gemiddeld € 65,26 per uur

  11. Goes (Zeeland): gemiddeld € 65,50 per uur

  12. Soest (Utrecht): gemiddeld € 66,43 per uur

Bron: AutoTrack

Toch is het volgens auto-expert Tim Roks van AutoTrack belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken. Ook een goede klik met de instructeur, een prettige lesauto en de mogelijkheid om regelmatig te lessen spelen een belangrijke rol.

Rijscholen roepen op tot verplichte rijlessen in een automaat. Lessen in handgeschakelde auto's zou 'zwaar achterhaald' zijn omdat er steeds minder van verkocht worden:

Rijscholen roepen op tot verplicht lessen in automaat, handgeschakelde auto's 'achterhaald'

Door Redactie Hart van Nederland

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