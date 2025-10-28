Rijkste Nederlanders nóg rijker: deze broers stegen het hardst

De allerrijksten in Nederland hebben er het afgelopen jaar opnieuw flink bijgekregen. Samen bezitten de 500 rijkste Nederlanders nu bijna 273 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 8 procent, terwijl de economie van het land zelf amper groeide. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Quote 500, die dinsdag wordt gepresenteerd.

Wie tegenwoordig nog in die lijst wil komen, moet minstens 140 miljoen euro op de bank hebben. Vooral ondernemers in crypto en kunstmatige intelligentie lijken het grote geld te verdienen. Zo staat AI-ondernemer Douwe Kiela, van het bedrijf Contextual AI, al tweeënhalf jaar na de oprichting in de lijst van superrijken.

Vorig jaar onthulde Quote 500-hoofdredacteur Paul van Riessen een wel heel bijzondere hobby van de rijkste Nederlander. Wat dat is, zie je in de video hieronder:

0:57 Hoofdredacteur Quote 500 onthult bizarre hobby van rijkste Nederlander

Miljonairs worden miljardairs

De grootste stijgers zijn de broers John en Marius Jansen. Hun cryptobedrijf Deribit werd afgelopen zomer verkocht aan het Amerikaanse Coinbase. Daardoor steeg hun vermogen van 600 miljoen euro naar maar liefst 1,7 miljard euro. Ook softwareondernemer Peter ter Maaten profiteerde: zijn bedrijf HSO werd door een Amerikaanse investeerder op meer dan 1 miljard euro gewaardeerd.

Niet iedereen had geluk. De weduwe Els Blokker, bekend van de Blokker-familie, raakte na een conflict met haar zoons een groot deel van haar fortuin kwijt. Haar vermogen daalde van ruim een miljard naar 365 miljoen euro. Ook scheepsbouwer Kommer Damen zag zijn vermogen halveren door problemen met fregatten die te laat werden geleverd aan Duitsland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Nieuwe gezichten tussen de superrijken

Er zijn dit jaar 27 nieuwkomers in de lijst. Opvallend is David Wyler, zoon van zakenman Joel Wyler. Met zijn bedrijf Bilt Rewards, actief in de loyaliteitsbranche, is hij in één klap miljardair. Ook de oprichters van het cryptobedrijf Bitvavo staan nu tussen de rijkste Nederlanders.

Het aantal miljardairs blijft gelijk op 52, maar de namen verschuiven flink. Zo verdwenen Els Blokker en auto-importeur Evert Louwman uit de zogeheten 'negennullenclub', maar kwamen de broers Jansen en ondernemer Reinout Vader erbij.