Quote 500 onthult: dit is de bizarre hobby van de rijkste Nederlander

Stel, je hoeft je nooit meer zorgen te maken over of je de rekeningen wel kunt betalen. Wat doe je dan als dagbesteding? Quote 500-hoofdredacteur Paul van Riessen onthulde dinsdagochtend een wel heel bijzondere hobby van de rijkste Nederlander.

Degene die zich zo mag noemen is Charlene de Carvalho-Heineken, erfgename van biermagnaat Freddy Heineken. Haar vermogen wordt volgens het tijdschrift geschat op 12 miljard euro, en daarmee is ze zelfs een van de rijkste mensen in de wereld.

Charlene blijkt echter een bizarre vorm van bezigheidstherapie te hebben. "Het leukste wat ze vindt om te doen is het op kleur verzamelen van Lego-blokjes", verklapt Quote 500-hoofdredacteur Paul van Riessen dinsdag bij de 538 Ochtendshow. "Dan stort ze zo'n enorme bak met Lego-blokjes over de vloer, en dan gaat ze de gele bij de gele blokjes leggen enzovoorts", legt hij uit. "Daar wordt ze heel rustig van."

'Rijkste huisvrouw van Nederland'

Verder is haar leven volgens de Quote 500 'heel simpel'. "We noemen haar wel eens de rijkste huisvrouw van Nederland. Ze komt niet vaak buiten en heeft verder geen rare hobby's. Ze is eigenlijk bij haar geboorte in een vat met saaiheid gedompeld."

Toch betekent dat niet dat ze niet bezig is met haar vermogen. "Ze probeert er eigenlijk zo veel mogelijk van te maken. Ze huurt allemaal slimme mensen in, zodat ze zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen. Dat vind ik eigenlijk een beetje flauw van haar", vertelt Van Riessen verder.

Een onderzoek van NRC onthulde in april dat 'the queen of beer' door een constructie in het buitenland aanzienlijke bedragen aan belasting in Nederland ontwijkt. Dat kostte de Nederlandse schatkist de afgelopen jaren zo'n 30 miljoen per jaar. Het kabinet kwam 1 januari met een anti-misbruikmaatregel, waarop Charlene volgens de krant een nieuwe truc bedacht. De kans is dus groot dat ze volgend jaar weer de kroon spant.

Koninklijk huis stijgt plekje

De koninklijke familie is dit jaar weer een stukje rijker dan het voorgaande jaar. De familie Van Oranje-Nassau heeft een geschat vermogen van 1,4 miljard euro. Dat is een stijging van 100 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder, aldus de Quote 500. De familie van koning Willem-Alexander staat op plek acht in de lijst van rijkste families. Vorig jaar was dat nog plek elf.

