Martin Garrix wederom rijkste bekende jonge miljonair

Het totale vermogen van 's lands rijkste 'selfmade' ondernemers jonger dan 40 jaar is uitgekomen op bijna 6 miljard euro en ligt daarmee ruim 500 miljoen euro hoger dan in 2024. Dat maakt zakenblad Quote bekend in de twintigste editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs. De lijst telt 22 nieuwe binnenkomers, die ieder goed zijn voor minstens 17 miljoen euro. Martin Garrix is ook dit jaar de rijkste bekende jonge miljonair van Nederland.

De dj staat met een geschat vermogen van 56 miljoen euro op plaats 32 in de twintigste editie van de Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs van zakenblad Quote. De 29-jarige Garrix is slechts een van de vier twintigers in de lijst van 'selfmade' miljonairs jonger dan 40 jaar. Ook dj's Afrojack en Hardwell, allebei 37 jaar, staan erin met respectievelijk bedragen van 31 miljoen en 20 miljoen euro.

Het aantal vrouwen onder de jonge miljonairs is opnieuw beperkt. Dat komt mede doordat Nikkie Plessen, goed voor 40 miljoen euro, en Doutzen Kroes (28 miljoen euro) de leeftijdsgrens van veertig jaar hebben bereikt en van de lijst zijn gehaald.

