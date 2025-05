(Pin)transactie niet afgeschreven van je Rabobank-rekening? Juich niet te vroeg

Heb je zaterdag een leuke dag gehad, veel dingen afgerekend, en zijn die afschrijvingen niet zichtbaar op je Rabobank-rekening? Dan ben je niet de enige. Door een grote storing zijn sommige bedragen niet van je rekening afgeschreven. Maar juich niet te vroeg: volgens de Rabobank worden de rekeningen later bijgewerkt.

Tegenwoordig kampen klanten van banken niet alleen met storingen maar ook met bankfraude. In bovenstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs.

Op sociale media stellen meerdere Rabobank-klanten de vraag of bedragen later nog worden afgeschreven. De bank reageert hierop met: "Zodra de problemen verholpen zijn, zullen de transacties worden bijgewerkt." Klanten hoeven niks te doen.

Op zaterdag meldden dat het leek of hun betaalpas was geblokkeerd. De bank liet weten dat de pas niet werkelijk was geblokkeerd, maar dat de betaalautomaten wel die melding konden geven. Ook waren er problemen met betalingen via iDeal.

Op allestoringen.nl kwamen duizenden meldingen binnen van de storing bij de Rabobank. Ook op social media stroomden de reacties binnen: "Ik kan niet pinnen want de Rabobank heeft storing." Een ander tweette: "Geen boodschappen kunnen doen op zaterdag. Bedankt."

Kleinere betalingen wel?

Kort na 17.00 uur was de storing grotendeels verholpen. Klanten konden toen "weer kleinere betalingen (tot ongeveer 200 euro) in winkels doen en geld opnemen bij een geldautomaat. Dit is een tijdelijke oplossing."