Grote storing bij Rabobank voorbij, klanten kunnen weer betalen

Klanten van de Rabobank konden zaterdag urenlang niet bij hun bankrekening. Door een technisch probleem konden ze problemen ervaren met het afronden van transacties of betalingen. Even na 21.00 uur was de storing voorbij, meldt de Rabobank aan Hart van Nederland.

Tegenwoordig kampen klanten van banken niet alleen met storingen maar ook met bankfraude. In bovenstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs.

Op allestoringen.nl kwamen al ruim vierduizend meldingen binnen van de storing bij de Rabobank. Ook op social media stroomden de reacties binnen: "Ik kan niet pinnen want de Rabobank heeft storing." Een ander tweette: "Geen boodschappen kunnen doen op zaterdag. Bedankt."