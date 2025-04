Spotify heeft last van wereldwijde storing: duizenden gebruikers melden klachten

Muziekstreamingdienst Spotify heeft sinds woensdagmiddag te maken met een grote storing. Hierdoor kunnen gebruikers geen muziek luisteren via de app en de webversie van het platform. Het Zweedse bedrijf bevestigt de storing op zijn site en zegt te werken aan een oplossing. Het is nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Luister jij ook Nederlandse muziek op Spotify? De muziek wordt steeds populairder, waarom zie je in bovenstaande video van Nieuws van de Dag.

Via de website Allestoringen.nl kwamen de meldingen begin van de middag binnen. Inmiddels hebben al duizenden mensen gemeld op de site dat ze problemen ervaren met het muziekplatform. Gebruikers zeggen vooral problemen te hebben met de app en de website. Sommige gebruikers kunnen nog wel muziek beluisteren via de app, maar vaak gaat het dan om eerder opgeslagen nummers. Bij anderen gebruikers stopt de muziek of podcast binnen een paar seconden.