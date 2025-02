'Rabobank keert na negen jaar terug in wielersport als co-sponsor'

Rabobank maakt na bijna negen jaar zijn rentree in de wielersport. De bank wordt co-sponsor van wielerploeg Visma-Lease a Bike en zal ook TeamNL financieel ondersteunen, meldt de NOS. De officiële aankondiging volgt donderdag op het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht.

‘Momenteel geen grotere sporter in Nederland dan Mathieu van der Poel’, dat zeiden ze een tijdje geleden in de Oranjezomer. Dat fragment zie je in de video bovenaan dit artikel.

De bank zal zich, net als in het verleden, zowel op de topsport als de breedtesport richten. Vanaf 1 juli staat de naam van Rabobank als co-sponsor op het shirt van de grootste Nederlandse wielerploeg.

Rabobank stopte eind 2012 met het sponsoren van de gelijknamige profploeg, de voorloper van de huidige Visma-ploeg. De bank trok zich terug na een vernietigend rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA, waarin dopingpraktijken binnen de ploeg werden blootgelegd. "Wij zijn er niet van overtuigd dat de wielerwereld weer in staat is een schone en eerlijke sport mogelijk te maken," verklaarde Rabobank destijds. In 2016 verdween de bank volledig uit de wielertop, terwijl het al jaren een van de grootste sponsoren van het Nederlandse wielrennen was.

Talenten

De Rabobank-opleidingsploeg bracht in het verleden veel Nederlandse wielertalenten voort, zoals Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman en Robert Gesink.