Miljoenen Nederlanders krijgen mogelijk fors hoger pensioen in 2027

Voor zo'n 2 miljoen gepensioneerden kan 2027 financieel goed beginnen. Uit een berekening van pensioenadviseur Aon voor de NOS blijkt dat deelnemers van pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk kunnen rekenen op een flinke verhoging van hun pensioen.

Sommigen blijven na hun pensioenleeftijd doorwerken. Morela Felicia (71) vertelt in bovenstaande video waarom ze nog niet denkt aan stoppen.

Blijven de pensioenfondsen de komende maanden financieel gezond, dan kunnen de pensioenen volgens Aon met 12 tot 25 procent stijgen. In totaal gaat het om 37 fondsen met 7,7 miljoen deelnemers. Zo'n 2 miljoen gepensioneerden, onder wie oud-ambtenaren, winkelmedewerkers, vervoersmedewerkers, bankpersoneel en metaalwerkers, kunnen daarvan profiteren.

Meer geld beschikbaar voor deelnemers

Met het nieuwe pensioenstelsel wordt het pensioenvermogen verdeeld over persoonlijke pensioenpotjes. Daarin komt het pensioen dat mensen tijdens hun werkende leven hebben opgebouwd. Daarnaast kunnen pensioenfondsen een deel van hun reserves verdelen. Hoe meer geld er in kas is, hoe meer er mogelijk uitgedeeld kan worden.

Een deel van die reserves blijft wel achter de hand om tegenvallers op de beurs op te vangen en om bepaalde groepen deelnemers te compenseren. Wat er daarna nog over is, wordt verdeeld onder werkenden en gepensioneerden. Die eenmalige meevaller staat bekend als de invaarbonus.

Gepensioneerden zien dat geld direct terug in hun maandelijkse pensioenuitkering. Voor werkenden wordt het bedrag toegevoegd aan hun pensioenpotje en verder belegd.

In een eerdere video van Hart van Nederland leggen we uit hoe het nieuwe pensioenstelsel eruitziet en wat ons Panel daarover dacht:

2:52 Nieuw pensioenstelsel komt eraan, maar waar gaat er nou veranderen?

Nieuw systeem

Aon keek naar de tien grootste pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Samen vertegenwoordigen die fondsen zo'n 95 procent van de Nederlanders die in 2027 overgaan naar het nieuwe systeem.

Volgens de berekeningen gaan gepensioneerden er gemiddeld 17 procent op vooruit. Hoeveel dat precies is, verschilt per pensioenfonds en per leeftijd. Over het algemeen profiteren jongere gepensioneerden iets meer van de overgang dan oudere gepensioneerden.

Met ruim 3 miljoen deelnemers is ambtenarenpensioenfonds ABP veruit het grootste pensioenfonds dat de overstap maakt. Het fonds staat er financieel goed voor, waardoor er mogelijk veel geld te verdelen is onder deelnemers.

Hoe hoog de uiteindelijke pensioenverhoging uitvalt, verschilt echter van persoon tot persoon. Daarbij tellen niet alleen de reserves van het fonds mee, maar ook persoonlijke omstandigheden. Zo kunnen sommige deelnemers extra compensatie krijgen als zij in het verleden pensioenverhogingen hebben misgelopen.

Inschatting van de verhoging van de pensioenuitkering.

Bron: NOS

Pensioenfonds Aantal gepensioneerden Geschatte verhoging uitkering Ambtenarij (ABP) 1.088.584 13,9 % Metaal-en techindustrie (PME) 173.980 12,6 % Detailhandel* 173.535 22,4 % Vervoer 126.105 18,1 % Grafische sector e.a. (PGB)* 105.990 20,8 % Agrarische sector (BPL) 84.328 21,7 % Philips 45.201 18,2 % ABN AMRO 32.656 15,3 % Rabobank 27.501 14,3% Vleesverwerkende industrie (VLEP) 17.874 14,5%

* nog geen toestemming DNB voor invaren

Nog even afwachten

Of die pensioenstijging er echt komt, is nog even afwachten. Dat hangt af van de rente en de resultaten op de beurs. Als die tegenvallen, is er minder geld te verdelen.

Tegelijkertijd hebben fondsen die al zijn overgestapt laten zien dat een flinke verhoging mogelijk is. In het nieuwe stelsel bewegen pensioenen bovendien meer mee met beleggingsresultaten, al proberen fondsen grote schommelingen op te vangen met buffers.