Miljoenen Nederlanders krijgen mogelijk fors hoger pensioen in 2027

Geld
Vandaag, 12:48
Voor zo'n 2 miljoen gepensioneerden kan 2027 financieel goed beginnen. Uit een berekening van pensioenadviseur Aon voor de NOS blijkt dat deelnemers van pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk kunnen rekenen op een flinke verhoging van hun pensioen.
Sommigen blijven na hun pensioenleeftijd doorwerken. Morela Felicia (71) vertelt in bovenstaande video waarom ze nog niet denkt aan stoppen.
Blijven de pensioenfondsen de komende maanden financieel gezond, dan kunnen de pensioenen volgens Aon met 12 tot 25 procent stijgen. In totaal gaat het om 37 fondsen met 7,7 miljoen deelnemers. Zo'n 2 miljoen gepensioneerden, onder wie oud-ambtenaren, winkelmedewerkers, vervoersmedewerkers, bankpersoneel en metaalwerkers, kunnen daarvan profiteren.
Met het nieuwe pensioenstelsel wordt het pensioenvermogen verdeeld over persoonlijke pensioenpotjes. Daarin komt het pensioen dat mensen tijdens hun werkende leven hebben opgebouwd. Daarnaast kunnen pensioenfondsen een deel van hun reserves verdelen. Hoe meer geld er in kas is, hoe meer er mogelijk uitgedeeld kan worden.
Een deel van die reserves blijft wel achter de hand om tegenvallers op de beurs op te vangen en om bepaalde groepen deelnemers te compenseren. Wat er daarna nog over is, wordt verdeeld onder werkenden en gepensioneerden. Die eenmalige meevaller staat bekend als de invaarbonus.
Gepensioneerden zien dat geld direct terug in hun maandelijkse pensioenuitkering. Voor werkenden wordt het bedrag toegevoegd aan hun pensioenpotje en verder belegd.
In een eerdere video van Hart van Nederland leggen we uit hoe het nieuwe pensioenstelsel eruitziet en wat ons Panel daarover dacht:
Aon keek naar de tien grootste pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Samen vertegenwoordigen die fondsen zo'n 95 procent van de Nederlanders die in 2027 overgaan naar het nieuwe systeem.
Volgens de berekeningen gaan gepensioneerden er gemiddeld 17 procent op vooruit. Hoeveel dat precies is, verschilt per pensioenfonds en per leeftijd. Over het algemeen profiteren jongere gepensioneerden iets meer van de overgang dan oudere gepensioneerden.
Met ruim 3 miljoen deelnemers is ambtenarenpensioenfonds ABP veruit het grootste pensioenfonds dat de overstap maakt. Het fonds staat er financieel goed voor, waardoor er mogelijk veel geld te verdelen is onder deelnemers.
Hoe hoog de uiteindelijke pensioenverhoging uitvalt, verschilt echter van persoon tot persoon. Daarbij tellen niet alleen de reserves van het fonds mee, maar ook persoonlijke omstandigheden. Zo kunnen sommige deelnemers extra compensatie krijgen als zij in het verleden pensioenverhogingen hebben misgelopen.
Bron: NOS
Pensioenfonds
Aantal gepensioneerden
Geschatte verhoging uitkering
Ambtenarij (ABP)
1.088.584
13,9 %
Metaal-en techindustrie (PME)
173.980
12,6 %
Detailhandel*
173.535
22,4 %
Vervoer
126.105
18,1 %
Grafische sector e.a. (PGB)*
105.990
20,8 %
Agrarische sector (BPL)
84.328
21,7 %
Philips
45.201
18,2 %
ABN AMRO
32.656
15,3 %
Rabobank
27.501
14,3%
Vleesverwerkende industrie (VLEP)
17.874
14,5%
* nog geen toestemming DNB voor invaren
Of die pensioenstijging er echt komt, is nog even afwachten. Dat hangt af van de rente en de resultaten op de beurs. Als die tegenvallen, is er minder geld te verdelen.
Tegelijkertijd hebben fondsen die al zijn overgestapt laten zien dat een flinke verhoging mogelijk is. In het nieuwe stelsel bewegen pensioenen bovendien meer mee met beleggingsresultaten, al proberen fondsen grote schommelingen op te vangen met buffers.