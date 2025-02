Overheid weigert privéschuld toeslagenmoeder te betalen, rechter grijpt in

De overheid moet van de rechter een privéschuld van een gedupeerde toeslagenouder overnemen. Het gaat om een bedrag van 10.800 euro dat een moeder aan haar ouders verschuldigd is. De minister van Financiën wilde die niet overnemen, maar de rechter schuift het verweer daarvoor terzijde.

Sinds de toeslagenaffaire zijn veel Nederlanders voorzichtig geworden met het aanvragen van toeslagen of andere regelingen. Gemeentes willen het vertrouwen graag terugwinnen, en dat doen ze allemaal op hun eigen manier, zo is te zien in bovenstaande video.

De vrouw had door de kinderopvangtoeslagaffaire de schuld bij haar ouders omdat zij meerdere spullen voor haar hadden gekocht. Die schuld stond ook vastgelegd in haar testament. Als ze het bedrag zelf niet zou aflossen, zouden haar erfgenamen dat na haar overlijden moeten doen.

Gezien die regeling meende de minister in 2022 dat de vrouw niet in aanmerking kwam voor schuldovername door de Staat. Daarvoor zou een schuld voor 2021 opeisbaar moeten zijn, en daarvan was hier geen sprake. De vrouw ging in beroep en na meerdere contactmomenten bij de rechtbank volgde begin januari 2025 een nieuwe zitting.

Nieuwe start

De rechter oordeelt nu dat de minister een uitzondering had moeten maken, omdat de regel in dit geval "oneerlijk of onredelijk uitpakt". De rechtbank benadrukt daarnaast dat zij van de overheid de opdracht heeft gekregen geschillen rond de afhandeling van de toeslagenaffaire "zoveel mogelijk definitief te beslechten", een aanpak die juist is gericht "op het realiseren van een nieuwe start" voor gedupeerden. Met de uitspraak zegt de rechtbank dan ook "een definitief einde aan de onzekerheid" te maken van de ouder.

ANP