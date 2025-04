Deze guldenbiljetten zijn straks waardeloos: zo krijg je er nog wat voor

Wie thuis nog een vergeten vijfje of een geeltje tussen oude papieren vindt, moet nú in actie komen. Tot en met woensdag 30 april 2025 kunt u uw oude vijf- en 25-guldenbiljetten nog inwisselen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarna zijn ze voorgoed waardeloos.

Wie groeide er niet mee op: een heitje voor een karweitje, een daalder die op de markt meer waard was dan een gulden. Termen die vandaag de dag nog nauwelijks klinken, maar voor velen warme herinneringen oproepen. Maar iedereen die na de invoering van de euro op 1 januari 2002 geboren is, heeft nooit een heitje, joetje, geeltje of rug in z'n vingers gehad. Dat zijn respectievelijk een kwartje, een tienguldenbiljet, een briefje van 25 gulden en een biljet van 1000 gulden. Toch komt er voor een aantal oude biljetten nu echt een einde.

Je guldens blijven echter wel interessant voor verzamelaars. Bekijk bovenstaande video om te zien welke prijs bankbiljettentaxateur Jaco Groenveld verwacht dat ze kunnen opleveren.

De oudere volgers van Hart van Nederland herinneren zich wellicht ook de guldenmunten met daarop de afbeeldingen van onze koningen en koninginnen met aan de zijkant in de munt de tekst 'God zij met ons' gestanst. Dat gebeurde vanaf 1818. Ze hebben inmiddels hun waarde verloren en zijn omgesmolten. Als u nog oude munten heeft, kunt u die dan ook niet meer bij DNB inleveren.

Voor een deel van de guldenbiljetten komt er dus nu ook een eind aan. Tot op de dag van vandaag zijn volgens DNB 34 miljoen bankbiljetten uit het guldentijdperk met een totale waarde van 425 miljoen euro nog steeds niet ingeleverd. De meeste van die briefjes, zoals het tientje en het vijfitgje, kunt u overigens nog tot 1 januari 2032 inwisselen voor euro's bij DNB.