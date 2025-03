Bijna helft jongeren ziet contant betalen als ‘gratis’

Bijna de helft van de jongeren ervaart een aankoop met contant geld als gratis, omdat hun banksaldo gelijk blijft. Dat meldt Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, op basis van onderzoek onder ruim duizend jongeren van 16 tot en met 19 jaar. Veel van hen maken gebruik van vaak onlogische en creatieve redeneringen om uitgaven voor zichzelf goed te praten, zogenaamde 'geldexcuses'.

Jop (25) weet als geen ander hoe het voelt om elke dag wakker te worden met geldstress, zo is te zien in bovenstaande video. In een paar jaar tijd bouwde hij een schuld op van bijna 10.000 euro.

Meisjes gebruiken sommige geldexcuses tot wel twee keer zo vaak als jongens, aldus de onderzoekers. Jongeren geven ook regelmatig als argument dat een bestelling goedkoper is als ze een extra aankoop doen om gratis verzending te krijgen. Daarnaast geven ze aan dat een duur product per keer niet veel kost als ze het vaak gebruiken. Zo redeneren ze bijvoorbeeld dat een tas van 100 euro eigenlijk maar 10 euro per keer kost als je hem tien keer draagt.

Zorgwekkend

Volgens Marcel Zeelenberg, hoogleraar economische psychologie aan de Tilburg University, delen mensen geld mentaal op in verschillende potjes. "Het potje van de bankrekening wordt niet leger bij een contante uitgave, dus er is geen uitgave gedaan", aldus de hoogleraar. "Het is zorgwekkend dat zoveel jongeren uitgaven zo goedpraten, omdat dit kan leiden tot onverantwoord geldgedrag."

Volgens de onderzoekers kan het gebruik van geldexcuses bijdragen aan het ontwikkelen van ongezonde financiële gewoontes, waardoor bijvoorbeeld spaardoelen niet worden behaald. Daarom is het cruciaal dat jongeren leren kritisch naar hun uitgaven te kijken en verantwoord met geld om te gaan.

Hart van Nederland/ANP