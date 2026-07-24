Nieuwe eurobiljetten in aantocht: zo kunnen ze eruit komen te zien

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de tien mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Europeanen kunnen tot en met 21 september hun stem uitbrengen, waarna de raad van bestuur van de ECB eind dit jaar een definitief ontwerp kiest. De nieuwe biljetten komen in de jaren daarna in omloop.

De ontwerpen zijn gebaseerd op twee eerder gekozen thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Voor elk thema zijn vijf ontwerpen gemaakt. Bij het thema Europese cultuur staan bekende Europeanen op de biljetten, waaronder componist Ludwig van Beethoven op het biljet van 10 euro. Bij het thema rivieren en vogels zijn verschillende vogelsoorten en rivieren afgebeeld.

Nederlands ontwerp geselecteerd

Meer dan 1.200 grafische ontwerpers meldden zich aan voor de ontwerpwedstrijd. Uiteindelijk werden 25 ontwerpers uitgenodigd om een ontwerp te maken voor een of beide thema's. Een vakjury selecteerde daaruit tien ontwerpen.

Een van de geselecteerde ontwerpen is afkomstig van Studio Joost Grootens uit Amsterdam. De studio maakte een ontwerp voor het thema Europese cultuur. Volgens de toelichting bij het ontwerp kan het worden opgevat als "een reflectie op hoe cultuur tot stand komt".

Wat vindt Nederland? Uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat de huidige eurobiljetten vooral als herkenbaar en vertrouwd worden ervaren. Wel vindt 21 procent de biljetten saai. Als het gaat om de nieuwe ontwerpen, kiest bijna driekwart (74 procent) voor het thema vogels en rivieren. Slechts 14 procent geeft de voorkeur aan een ontwerp met bekende Europeanen. Als er toch personen op de nieuwe biljetten komen, zien deelnemers het liefst Erasmus. Ook Rembrandt, Vincent van Gogh, Michiel de Ruyter en Pim Fortuyn worden vaak genoemd.

Nieuwe biljetten moeten vervalsing tegengaan

Het is voor het eerst sinds de introductie van de eurobiljetten in 2002 dat ze volledig opnieuw worden ontworpen. Volgens de ECB krijgen de nieuwe biljetten verbeterde echtheidskenmerken om vervalsing tegen te gaan.