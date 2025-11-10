Waterschapsbelasting gaat volgend jaar wéér omhoog

De waterschapsbelasting gaat in 2026 weer omhoog, maar minder hard dan in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Unie van Waterschappen onder alle 21 waterschappen in Nederland.

Voor een gezin van vier personen in een koopwoning met een WOZ-waarde van 370.000 euro stijgt de aanslag gemiddeld met bijna 7 procent, van 478 naar 510 euro. Alleenstaande huurders gaan van 203 naar 213 euro per jaar.

Waarvoor wordt de waterschapsbelasting eigenlijk gebruikt? Dat zie je in deze video:

2:19 Onbegrip over verhoging waterschapsbelasting, maar velen weten niet hoeveel het is

'Geen leuke boodschap'

De waterschapsbelasting is sinds 2023 fors gestegen, voor gezinnen met een eigen huis steeds met tientallen euro's per jaar. In 2024 ging de belasting voor hen gemiddeld met ruim 11 procent omhoog en dit jaar nog eens met bijna 8 procent. De nieuwe verhoging van 7 procent betekent dat gezinnen er sinds 2023 tientallen euro's per jaar bij hebben gekregen.

"Geen leuke boodschap, dat begrijpen we heel goed", zegt bestuurslid Vincent Lokin van de koepelorganisatie. "Maar het verhogen van de tarieven is gewoonweg onvermijdelijk en noodzakelijk om in Nederland veilig en gezond te kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Willen we de problemen niet vooruitschuiven naar volgende generaties, dan moeten we nu fors investeren. Onder meer in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. En ook voor waterschappen stijgen de prijzen en loonkosten."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Aanslag rond 1 maart

De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per regio en per type huishouden. Rond 1 maart ontvangen alle eigenaren en gebruikers hun aanslag.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de waterschappen dit jaar samen 4,3 miljard euro ophalen, ruim 300 miljoen meer dan in 2024. In vijf jaar tijd is de belasting volgens het CBS met 41 procent toegenomen.