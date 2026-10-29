Minimumloon stijgt in 2027 opnieuw: dit ga je per uur verdienen

Mensen die het minimumloon verdienen gaan er volgend jaar iets op voorruit. Vanaf 1 januari 2027 stijgt het minimumuurloon van 14,99 euro naar 15,29 euro bruto. Dat is een verhoging van 30 cent per uur. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) heeft dat donderdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De verhoging komt door de halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon aan de loonontwikkeling. Ook op 1 juli van dit jaar ging het bedrag al omhoog, toen van 14,71 euro naar 14,99 euro per uur.

Tientjes meer per maand door verhoging

Het nieuwe bedrag van 15,29 euro per uur geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor iemand die 40 uur per week werkt tegen het minimumloon, betekent de verhoging 12 euro bruto extra per week. Dat komt neer op ongeveer 52 euro bruto per maand.

Bijna iedereen wil meer salaris krijgen, zeker in deze dure tijden. Toch is het altijd de vraag wanneer je om meer geld aan je baas kunt vragen en hoe je dat dan aanpakt. HR-expert Ronald Grootenboer geeft tips: