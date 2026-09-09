OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Huishoudens kleiner deel van inkomen kwijt aan belasting

Huishoudens kleiner deel van inkomen kwijt aan belasting

Geld

Vandaag, 14:22

Meer geld overhouden aan het einde van de maand? Voor veel Nederlanders is die kans de afgelopen jaren groter geworden. Huishoudens zijn namelijk een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan belastingen en premies, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2024 ging gemiddeld 12,3 procent van het bruto-inkomen naar inkomstenbelasting en premies. In 2011 was dat nog 15,4 procent. Vooral mensen met een lager inkomen betalen tegenwoordig relatief minder belasting. Ook gepensioneerden komen gunstig uit de cijfers. Zij hadden vorig jaar met 5,5 procent de laagste belastingdruk. Dat komt onder andere doordat zij geen AOW-premie meer betalen.

Tweeverdieners betalen minder belasting dan eenverdieners

Ook maakt het uit of een huishouden één of twee inkomens heeft. Tweeverdieners betalen gemiddeld minder belasting dan eenverdieners. Dat verschil kan flink oplopen. Bij een inkomen tussen de 100.000 en 110.000 euro betalen tweeverdieners gemiddeld 11,9 procent belasting. Bij eenverdieners is dat 19,4 procent.

Huishoudens met de hoogste inkomens betalen relatief het meest. Zij dragen gemiddeld het grootste deel van hun inkomen af aan belastingen en premies. Volgens het CBS komt dat vooral door heffingskortingen en de manier waarop het belastingstelsel is ingericht. Daardoor betalen lagere inkomens en tweeverdieners relatief minder belasting.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meerderheid ziet hogere erfbelasting op grote erfenissen wel zitten
Geld
Meerderheid ziet hogere erfbelasting op grote erfenissen wel zitten
Laatste dag voor je belastingaangifte: dit gebeurt er als je dat niet doet
Geld
Laatste dag voor je belastingaangifte: dit gebeurt er als je dat niet doet
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.