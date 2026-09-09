Huishoudens kleiner deel van inkomen kwijt aan belasting

Meer geld overhouden aan het einde van de maand? Voor veel Nederlanders is die kans de afgelopen jaren groter geworden. Huishoudens zijn namelijk een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan belastingen en premies, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2024 ging gemiddeld 12,3 procent van het bruto-inkomen naar inkomstenbelasting en premies. In 2011 was dat nog 15,4 procent. Vooral mensen met een lager inkomen betalen tegenwoordig relatief minder belasting. Ook gepensioneerden komen gunstig uit de cijfers. Zij hadden vorig jaar met 5,5 procent de laagste belastingdruk. Dat komt onder andere doordat zij geen AOW-premie meer betalen.

Tweeverdieners betalen minder belasting dan eenverdieners

Ook maakt het uit of een huishouden één of twee inkomens heeft. Tweeverdieners betalen gemiddeld minder belasting dan eenverdieners. Dat verschil kan flink oplopen. Bij een inkomen tussen de 100.000 en 110.000 euro betalen tweeverdieners gemiddeld 11,9 procent belasting. Bij eenverdieners is dat 19,4 procent.

Huishoudens met de hoogste inkomens betalen relatief het meest. Zij dragen gemiddeld het grootste deel van hun inkomen af aan belastingen en premies. Volgens het CBS komt dat vooral door heffingskortingen en de manier waarop het belastingstelsel is ingericht. Daardoor betalen lagere inkomens en tweeverdieners relatief minder belasting.