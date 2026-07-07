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Meerderheid ziet hogere erfbelasting op grote erfenissen wel zitten

Geld

Vandaag, 06:28

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Nederlanders zijn verdeeld over erfbelasting, maar een meerderheid vindt dat grote erfenissen zwaarder belast mogen worden dan nu. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Slechts een kleine minderheid wil de erfbelasting helemaal afschaffen.

Volgens het CPB is er brede steun voor een progressieve erfbelasting. Dat betekent dat grotere nalatenschappen zwaarder worden belast dan kleinere. Ook nu is de erfbelasting al progressief, al bepalen vooral de familierelatie en het soort vermogen hoeveel belasting uiteindelijk wordt betaald.

Ongelijkheid

Het onderzoek laat ook zien dat opvattingen over erfbelasting samenhangen met hoe mensen naar ongelijkheid kijken. Respondenten die ongelijkheid een groot maatschappelijk probleem vinden, zijn vaker voor hogere belastingen op erfenissen.

Het CPB wijst er ook op dat over de meeste erfenissen geen erfbelasting wordt betaald, omdat ze onder de vrijstellingsgrens vallen. Moet er wel belasting worden betaald, dan zijn de tarieven voor partners en kinderen lager dan voor andere erfgenamen.

Door Redactie Hart van Nederland

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