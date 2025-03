Hoge gemeentelijke belastingen? Dit is wanneer je recht hebt op kwijtschelding

Zoals altijd valt er rond deze tijd van het jaar een brief met de gemeentelijke belastingen op de deurmat. Het bedrag kan voor veel mensen een flinke hap uit het budget zijn. Toch zijn er mogelijkheden om het bedrag kwijt te schelden, als je het bijvoorbeeld niet kunt betalen, of als je schulden hebt. Maar wanneer kom je precies in aanmerking voor deze kwijtschelding?

Steeds meer Nederlanders met een modaal inkomen merken dat werken nauwelijks nog loont. Ondanks fulltime banen houden ze amper geld over en is sparen voor onverwachte kosten onmogelijk, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens Rijksoverheid kijkt de gemeente naar een aantal punten om te kijken of je in aanmerking komt voor kwijtschelding. Zo wordt er natuurlijk gekeken naar het vermogen, waarbij wordt gecheckt of deze onvoldoende is om de gemeentelijke belasting te betalen. Als dat het geval is, rekent de gemeente uit welk bedrag per jaar gemist kan worden. Uiteindelijk moet 80 procent daarvan gebruikt worden om de belasting te betalen.

Het kan ook zijn dat het inkomen te laag is. Elke gemeente hanteert hiervoor een inkomensgrens. Ook kijkt de gemeente naar eventuele belasting- of toeslagenschulden. Als de gemeente niet van de schulden af weet, wordt geadviseerd om contact met de gemeente op te nemen.

Betalingsregeling

Uiteindelijk kan ook het vakantiegeld een rol spelen. De gemeente gaat er namelijk vanuit dat het vakantiegeld 7 procent van het netto-inkomen is. Als je meer of minder vakantiegeld krijgt, dan geldt dat percentage. Weet de gemeente niet dat het vakantiegeld meer of minder dan 7 procent is? Ook dan wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente. Voor mensen in de bijstand wordt uitgegaan van minder dan 7 procent vakantiegeldpercentage.

Voor kleine zelfstandigen is kwijtschelding mogelijk als je een inkomen op of onder het bijstandsniveau hebt, of onvoldoende eigen vermogen bezit. Daarnaast is er ook betalingsregeling mogelijk.