Heinen luidt noodklok over oplopende schulden in Europa: 'Gaat de verkeerde kant op'

Minister van Financiën Eelco Heinen wil voorkomen dat Nederland moet opdraaien voor de schulden van andere Europese landen. Volgens hem geven EU-landen te veel geld uit en doen ze te weinig om hun financiën op orde te krijgen. "We geven te veel geld uit en we hervormen te weinig", zei hij donderdag voorafgaand aan overleg met zijn collega's van de eurolanden in Luxemburg.

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De VVD-minister reageert op een rapport van de Europese Rekenkamer, die waarschuwt dat de schulden in Europa steeds verder oplopen. Volgens het rapport zal in 2027 de EU-schuld waarschijnlijk verder groeien naar 1 biljoen (1.000.000.000.000) euro. Vooral de hoge staatsschuld van Frankrijk baart zorgen. "Ik zal dit rapport aanhalen om erop te wijzen dat dit de verkeerde kant op gaat. Iedereen moet nu gaan hervormen", aldus Heinen.

'Niet bij Nederland aankloppen'

Heinen vindt dat Europese landen hun schulden en begrotingstekorten moeten beperken, zodat ze financiële tegenvallers zelf kunnen opvangen. Hij waarschuwt dat Nederland niet zomaar de rekening van andere landen gaat betalen. "En landen die dat onvoldoende hebben gedaan, moeten dan niet bij Nederland aankloppen: kunt u de rekening betalen? Dan had je in het verleden meer moeten doen."

Ook van het versoepelen van Europese begrotingsregels is Heinen geen voorstander. Italië wil vanwege de hoge energieprijzen tijdelijk meer geld kunnen uitgeven. De Europese Commissie heeft daarvoor al toestemming gegeven, maar een meerderheid van de EU-landen moet nog instemmen. Italië zou maximaal 1,5 procent van de omvang van zijn economie extra mogen besteden aan energiemaatregelen.

Nederland nog niet akkoord

Heinen wil nog niet zeggen hoe Nederland over het Italiaanse verzoek gaat stemmen. Wel maakt hij duidelijk dat hij weinig voelt voor uitzonderingen. "Bij elk probleem in de wereld hoor ik hetzelfde: dan maar de begrotingsregels flexibeler maken. Het gaat mij niet zozeer om die regels; het gaat mij erom dat schuld op schuld wordt gestapeld en dat maakt onze problemen alleen maar groter."

Volgens Eurogroep-voorzitter Kyriakos Pierrakakis staan de eurolanden voor een moeilijke keuze. Ze willen inwoners en bedrijven beschermen tegen hoge energieprijzen, maar tegelijkertijd voorkomen dat de staatsschulden verder oplopen. Over de aanpak wordt volgens hem nog volop gediscussieerd.