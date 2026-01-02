PostcodeKanjer zorgt voor vreugde in Tiel: wat doen winnaars met hun miljoenen?

Bewoners van de Hertogenwijk in Tiel, waar donderdagavond de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro viel, kunnen hun geluk nog altijd niet op. Wat zijn de winnaars van plan te doen met het gewonnen bedrag? Hart van Nederland ging langs bij de geluksvogels om hen die prangende vraag te stellen.

"Je ziet het op tv wel eens, 20.000 euro of zo. Dan denk je: nou, dat is fijn, dan heb je iets achter de hand. Want sparen met een pensioentje lukt niet zo", vertelt een bewoonster van de Diderik Vijghstraat, de volledig winnende postcode van dit jaar.

Dat betekent dat de helft van het enorme bedrag, ruim 29 miljoen euro, wordt verdeeld over de deelnemers in deze straat. "We haalden de cheque eruit en we dachten: dit is misschien wel 18.000 euro, ook goed. We zijn met elke euro blij. Maar toen stonden er nog een paar nullen achter", vertelt de vrouw lachend. Samen met haar partner won ze een duizelingwekkend bedrag van ruim 1,8 miljoen euro.

Het grootste deel van dat bedrag wordt voorlopig veiliggesteld op een spaarrekening, deelt de bewoonster. Een kleiner deel zal worden geïnvesteerd in het verlengen van haar rijbewijs en in de aankoop van "een klein autootje voor mij, waarin ik alles kan zien op de weg. Want ik vind het een beetje eng in deze grote auto."

Overige winnaars wachten met smart op cheque

"Een ticket naar de Molukken kopen", antwoordt een andere bewoonster stellig op de vraag wat ze van plan is te doen met haar gewonnen bedrag. Geen verkeerd plan: de prijs van een retourtje naar Ambon loopt namelijk al snel op tot zo’n 1500 euro per persoon. Haar straat maakt geen deel uit van de volledig winnende postcode, waardoor zij woensdag pas hoort met welk bedrag ze ervandoor gaat.

Wat zijn de overige winnende deelnemers van plan te doen met hun nieuwe rijkdom? Kijk verder via de bovenstaande video: