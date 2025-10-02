Autoverzekering te duur? Hier moet je op letten als je wilt overstappen

De prijs van een autoverzekering is in de afgelopen vijf jaar met bijna 30 procent gestegen, en waar je woont heeft ook een flinke invloed op de hoogte van je premie. Automobilisten uit Zuid-Holland betalen per jaar tot wel 700 euro meer dan Friezen met hetzelfde type auto. Verhuizen voor een goedkopere verzekering gaat misschien wat ver, maar steeds meer mensen proberen te besparen door hun polis onder de loep te nemen. Toch is overstappen minder simpel dan het lijkt.

Als je een auto verzekert, bouw je schadevrije jaren op. Voor elk jaar waarin je geen schade indient bij je verzekeraar, krijg je er één bij. Je opgebouwde schadevrije jaren zijn goud waard, want ze bepalen hoeveel korting je krijgt op je premie. Maak je wél schade, dan lever je een aantal schadevrij jaren in en wordt de verzekering weer duurder.

Kleine lettertjes

Wat bij het afsluiten van een verzekering vaak niet vertel wordt, is dat niet alle verzekeraars de schadevrije jaren op dezelfde manier berekenen. Bij de meeste krijg je na ongeveer een half jaar (180 tot 185 dagen) verzekerd te zijn al een schadevrij jaar bijgeschreven. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bij Avéro Achmea, Nationale-Nederlanden Bank en SNS telt pas een heel kalenderjaar mee. Als je in zo'n geval nét een dagje te vroeg overstapt, gooi je dus zomaar een heel schadevrij jaar weg. Dit kan je uiteindelijk honderden euro’s per jaar schelen.

Risico's inschatten

Hoeveel je elke maand betaalt hangt van veel meer af dan alleen of je een brokkenpiloot bent of niet. Ook het type en de leeftijd van de auto maakt uit: een nieuwe SUV kost je meer dan een kleine tweedehands. Jongeren en senioren betalen ook meer, omdat ze vaker ongelukken veroorzaken. Je woonplaats is een minder bekende factor maar kan al snel een paar tientjes per maand schelen. In een grote stad is de kans op aanrijdingen of diefstal groter dan in een dorp, en dat zie je terug in de premie. Zelfs tussen wijken binnen dezelfde gemeente kan het verschil groot zijn.

Waar moet je op letten bij overstappen?