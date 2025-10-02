Autoverzekering te duur? Hier moet je op letten als je wilt overstappen

Geld
Vandaag, 15:32
De prijs van een autoverzekering is in de afgelopen vijf jaar met bijna 30 procent gestegen, en waar je woont heeft ook een flinke invloed op de hoogte van je premie. Automobilisten uit Zuid-Holland betalen per jaar tot wel 700 euro meer dan Friezen met hetzelfde type auto. Verhuizen voor een goedkopere verzekering gaat misschien wat ver, maar steeds meer mensen proberen te besparen door hun polis onder de loep te nemen. Toch is overstappen minder simpel dan het lijkt.
Als je een auto verzekert, bouw je schadevrije jaren op. Voor elk jaar waarin je geen schade indient bij je verzekeraar, krijg je er één bij. Je opgebouwde schadevrije jaren zijn goud waard, want ze bepalen hoeveel korting je krijgt op je premie. Maak je wél schade, dan lever je een aantal schadevrij jaren in en wordt de verzekering weer duurder.
Wat bij het afsluiten van een verzekering vaak niet vertel wordt, is dat niet alle verzekeraars de schadevrije jaren op dezelfde manier berekenen. Bij de meeste krijg je na ongeveer een half jaar (180 tot 185 dagen) verzekerd te zijn al een schadevrij jaar bijgeschreven. Maar er zijn ook uitzonderingen. Bij Avéro Achmea, Nationale-Nederlanden Bank en SNS telt pas een heel kalenderjaar mee. Als je in zo'n geval nét een dagje te vroeg overstapt, gooi je dus zomaar een heel schadevrij jaar weg. Dit kan je uiteindelijk honderden euro’s per jaar schelen.
Hoeveel je elke maand betaalt hangt van veel meer af dan alleen of je een brokkenpiloot bent of niet. Ook het type en de leeftijd van de auto maakt uit: een nieuwe SUV kost je meer dan een kleine tweedehands. Jongeren en senioren betalen ook meer, omdat ze vaker ongelukken veroorzaken. Je woonplaats is een minder bekende factor maar kan al snel een paar tientjes per maand schelen. In een grote stad is de kans op aanrijdingen of diefstal groter dan in een dorp, en dat zie je terug in de premie. Zelfs tussen wijken binnen dezelfde gemeente kan het verschil groot zijn.
Check in de voorwaarden van je huidige verzekering hoe schadevrije jaren berekend worden en stap op het juiste moment over. Je kan zelfs geld besparen doordat een aantal verzekeraars schadevrije jaren naar boven afrondt. Ze kennen een heel schadevrij jaar toe als je op het moment van overstappen een half jaar verzekerd bent.
Sommige verzekeringen bieden een bonus- of no-claimbescherming. Daardoor lijkt het alsof een schadeclaim geen gevolgen heeft voor je premie, maar het kost vaak wel een aantal schadevrije jaren. Hier merk je pas iets van als je overstapt naar een andere verzekeraar, waar je ineens meer moet betalen.
Wees alert op no-claimkorting. Bij sommige aanbieders bouw je extra korting op naast je schadevrije jaren. Je kan je opgebouwde no-claimjaren niet meenemen, bij overstappen vervalt deze korting.
Kijk kritisch naar je dekking. Een allriskverzekering is vooral handig voor nieuwe auto’s. Rijd je in een wagen van tien jaar of ouder? Dan is een WA-verzekering vaak logischer én goedkoper.
Vergelijk niet alleen de prijs. Let ook op eigen risico, extra’s zoals pechhulp of inzittendenverzekering, en hoe goed de verzekeraar bekendstaat met service en schadeafhandeling. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
