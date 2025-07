Wasstraat laat sporen na: 1 op 5 auto’s beschadigd, zo claim je de schade

Lakschade, afgebroken spiegels en losgeraakte nummerplaten: bijna 1 op de 5 automobilisten zegt schade aan hun auto te hebben opgemerkt na een bezoek aan de wasstraat. Dat blijkt uit een peiling van marktonderzoeksbureau Multiscope in opdracht van Autoverzekering.nl. Lakschade is het meest genoemde probleem.

Volgens het onderzoek merkt 9,6 procent van de ondervraagden krassen of andere lakschade op. Schade aan spiegels of ruitenwissers komt bij 5,4 procent voor. Ook verdwenen antennes en losgetrilde accessoires (4,6%) worden regelmatig gemeld, en bij 2,2% raakte ooit hun nummerplaat los na door de wasstraat te zijn gegaan.

Schade aan je auto is niet altijd de schuld van de wasstraat. Deze opmerkelijke beelden uit Oss tonen hoe een man met 50 kilometer per uur door de wasstraat scheurde:

0:32 Chaoss: oudere man scheurt met 50 km/u dwars door wasstraat

Wasstraat zelden aansprakelijk

Hoewel de techniek van wasstraten is verbeterd, zijn niet alle auto’s bestand tegen het geautomatiseerde proces, zeker als onderdelen al wat los zitten. Toch ligt de aansprakelijkheid in de meeste gevallen bij de automobilist zelf, waarschuwt Autoverzekering.nl. Alleen bij duidelijke fouten, zoals een losgeraakte borstel of onjuiste instructie, kan de wasstraat verantwoordelijk worden gehouden.

Verzekeringsexpert Jerry Poel waarschuwt tegen al te snel schade claimen: "Bij kleine schades zoals een kras is dat vaak niet verstandig. Je raakt schadevrije jaren kwijt, hebt mogelijk een eigen risico en betaalt jarenlang een hogere premie."

Alleen wie all risk verzekerd is, kan een schadevergoeding krijgen. Maar dan nog geldt: voorkomen is beter dan genezen. Spiegels inklappen en losse onderdelen verwijderen kan veel ellende besparen.