Diesel duurder dan ooit: meer dan 2,80 euro per liter

Een dieselrecord zat er al even aan te komen, maar dat is deze week toch al bereikt. De nieuwe recordprijs komt uit op 2,824 euro per liter. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het bedrag wordt overigens alleen langs de snelweg gevraagd.

Met deze 2,824 euro per liter is het vorige record uit april overschreden. Sinds het importverbod van de EU voor Russische diesel is het Midden-Oosten een belangrijke regio voor Europa om diesel te halen, maar de Iranoorlog heeft ook die toevoer sinds eind februari verstoord. Daar komt ook nog schaarste van de productie van Europese raffinaderijen begin deze maand bij.

Paul van Selms van UnitedConsumers vertelde eerder deze maand al in 538 Ochtendshow dat er voorlopig geen zicht is op lagere prijzen.

5:22 Benzineprijs naar recordniveau

Diesel duurder dan benzine

Diesel is al een tijdlang duurder dan benzine. De prijs van Euro95 bereikte eerder deze week een recordniveau van 2,726 euro per liter en zakte vervolgens licht.

De brandstofprijzen bestaan voor een groot deel uit accijns en belasting, waarbij Nederland de hoogste accijnzen rekent binnen de Europese Unie. Vrijdag werd bekend dat Duitsland opnieuw een accijnsverlaging doorvoert om automobilisten en transporteurs financieel tegemoet te komen.