CBS: dagelijks leven 3,2 procent duurder dan vorig jaar juli

Het leven is, in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd, 3,2 procent duurder geworden. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee valt het inflatiecijfer iets hoger uit dan de snelle schatting die eerder was gemaakt. Die stond namelijk op 3,1 procent.

Voor veel mensen in de bijstand wordt het dagelijks leven steeds duurder. Iemand die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, is Renee van der Elburg uit Ridderkerk. In de bovenstaande video zie je dat boodschappen doen elke keer weer een opgave voor haar is.

Meerdere boosdoeners

De inflatie is te wijten aan een aantal factoren. Ten eerste zijn er de hogere olie- en gasprijzen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak in februari van dit jaar, zijn deze prijzen hard gestegen. Dat valt nu terug te zien in de inflatiecijfers. Voor het conflict begon, begin februari, was de inflatie nog 'maar' 2,4 procent, tegen 3,5 procent in mei en nu dus 3,2 procent in juli. Daarnaast zijn andere vormen van energie ook duurder geworden. Denk aan elektriciteit en gas.

Daarnaast heeft Europa last van de uitbreiding van invoerrechten op goederen die van buiten de Europese Unie komen. Door die uitbreiding is het momenteel duurder om goederen uit andere delen van de wereld te importeren. Hoewel de prijzen voor huisvesting blijven stijgen, stegen deze minder hard dan voorheen. Dit drukte de inflatie dus enigszins.

Ten slotte zijn de consumentenprijzen in Nederland ook gestegen. De prijzen namen in vergelijking met juni met 1,6 procent toe.

Nederland kampt met hogere inflatiecijfers dan veel andere EU-landen

De inflatie over juli in de gehele eurozone ligt gemiddeld op 2,9 procent. De 3,2 procent in Nederland is dus iets hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Dat betekent dat Nederland iets meer last heeft van inflatie dan veel andere EU-landen.

Het CBS verklaart dat dit waarschijnlijk komt doordat de prijsstijging van diensten en industriële goederen in Nederland hoger ligt dan in veel andere landen in het eurogebied.