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Consumentenbond: Consumenten tasten in het duister over PFAS in producten

Consumentenbond: Consumenten tasten in het duister over PFAS in producten

Geld

Vandaag, 08:14

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PFAS: het zit in ons drinkwater, in ons bloed en soms in andere soorten producten. Bij die laatste wordt alleen niet altijd even duidelijk vermeldt dat het erin zit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond.

De Consumentenbond onderzocht de websites van 34 fabrikanten en verkopers. Denk aan Albert Heijn/Etos, Hema, L’Oréal, Procter & Gamble en Unilever. Op de websites werd gezocht op PFAS, maar kwam niks naar voren. Ook was er geen overzicht met producten die de stof wel bevatten.

Alleen bij de HEMA kwamen er resultaten naar boven met PFAS-vrije producten. De consumentenorganisatie zegt dat het voor consumenten lastig wordt gemaakt om voor PFAS-vrije producten als zij dat zouden willen.

Chatbots

Ook de digitale klantenservices laten het afweten blijkt uit het onderzoek. Zo gaf de chatbot van Tefal geen informatie over de milieuschade van PTFE, een pfas-variant die onder meer in antiaanbakpannen wordt gebruikt. Wie bij de chatbot van Etos informeert naar pfas in make-up, krijgt het advies om het winkelpersoneel te vragen.

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen, een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen. Ze zitten onder meer in regenkleding, pannen met een antiaanbaklaag, blusschuim, medische apparatuur en elektronica. Ze breken nauwelijks af en hopen zich op in de bodem. PFAS worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en problemen met de voortplanting.

Door Redactie Hart van Nederland

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