Burgers met twijfel over uitkering moeten zelf aankloppen bij UWV

Mensen die denken dat hun arbeidsongeschiktheidsuitkering niet goed is vastgesteld, moeten zich zelf melden bij het UWV. Dat schrijven minister Eddy van Hijum (NSC) en staatssecretaris Jurgen Nobel (VVD), beiden van Sociale Zaken, in een brief aan de Tweede Kamer. Als er fouten zijn gemaakt, wordt de uitkering aangepast.

Afgelopen oktober eiste vakbond FNV opheldering over de 'chaos' met uitkeringen bij het hoofdkantoor van UWV in Amsterdam (zie bovenstaande video).

Het UWV heeft de afgelopen jaren veel fouten gemaakt in het vaststellen van uitkeringen. Het kabinet had een "brede hersteloperatie" voor ogen, maar daar is geen menskracht voor. In plaats daarvan moet men zich dus zelf melden voor hulp."

Er worden te veel fouten gemaakt in deze uitkeringen", aldus Van Hijum. "In sommige gevallen krijgen mensen ook niet waar ze recht op hebben. Dat kan niet en dat moet echt beter."

ANP