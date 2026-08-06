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Brandstofprijs daalt: benzine 5 cent goedkoper, diesel 6 cent

Brandstofprijs daalt: benzine 5 cent goedkoper, diesel 6 cent

Geld

Gisteren, 11:43

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Automobilisten zijn deze week iets goedkoper uit aan de pomp. De adviesprijs van een liter Euro95 is sinds maandag met 5 cent gedaald. Diesel werd in dezelfde periode 6 cent goedkoper, blijkt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.

Donderdag kost een liter Euro95 gemiddeld 2,575 euro. Maandag was dat nog 2,62 euro. De adviesprijs voor diesel daalde van 2,657 euro naar 2,593 euro per liter.

Tanken in België is vanaf woensdag een stuk goedkoper geworden:

Tanken in België nu gemiddeld 73 cent goedkoper
8:41

Tanken in België nu gemiddeld 73 cent goedkoper

De genoemde bedragen zijn adviesprijzen. Die worden vooral gehanteerd bij tankstations langs de snelweg. Bij veel andere tankstations liggen de prijzen doorgaans lager.

Hoop op heropening belangrijke vaarroute

De daling hangt samen met de lagere olieprijs. Die staat onder druk door de hoop dat de Straat van Hormuz weer volledig opengaat voor de scheepvaart.

Iran maakte woensdag bekend overeenstemming te hebben bereikt met Oman over vaarroutes door de zeestraat. De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste routes voor het wereldwijde olietransport. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël eind februari varen er veel minder olietankers door het gebied.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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