Geldkraan dicht: Amsterdamse studentenverenigingen blijven in de ban

Geld

Vandaag, 13:13

De sancties van de Amsterdamse onderwijsinstellingen UvA, VU en HvA voor studentenverenigingen A.S.C./A.V.S.V., LANX en roeivereniging Nereus blijven voorlopig nog van toepassing. Dit betekent dat deze verenigingen geen aanspraak kunnen maken op bestuursbeurzen en geen toegang krijgen tot campussen voor promotie of ledenwerving, meldt de Telegraaf.

Volgens UvA-woordvoerder Bob Munten wordt pas overwogen om de sancties op te heffen als er voldoende verbetering zichtbaar is op thema's als cultuurverandering en naleving van gedragscodes. De situatie blijft voor nu dus onveranderd. "Als de beurzen voor een van die verenigingen weer ingesteld worden, communiceren we dat gezamenlijk", aldus Munten.

Zo kwam A.S.C./A.V.S.V. eerder in opspraak nadat mannelijke leden vrouwen "hoeren" en "sperma-emmers" noemden:

Structureel wangedrag

De maatregelen zijn het gevolg van structureel wangedrag binnen de verenigingen. Zo kwam A.S.C./A.V.S.V. eerder in opspraak na gewelddadige en seksistische uitspraken tijdens een herendiner. Ook dispuut Thalia van dezelfde vereniging mag dit jaar geen nieuwe leden aannemen wegens veiligheidszorgen en aanhoudend wangedrag.

Studentenvereniging LANX werd in 2023 bekritiseerd vanwege grensoverschrijdende ontgroeningsopdrachten, waaronder seksueel getinte en racistische opdrachten. Ook roeivereniging Nereus ontvangt geen geld meer vanwege herhaalde schendingen van de gedragscode, waaronder mishandeling en vernieling tijdens een inval bij een Leidse studentenvereniging.

