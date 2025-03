Alleenstaande vader Stef krijgt dankzij gulle gever eindelijk nieuwe wasmachine

"Ik moet vrienden vragen om voor mij een wasmachine te kopen als die kapot gaat." Het was de schrijnende reactie van Stef, die dinsdag in het SBS-programma Nieuws van de Dag aangaf moeite te hebben om rond te komen, terwijl hij een fulltime baan heeft als manager bij een slijterij en 2.600 euro netto per maand verdient. Ondanks zijn financiële problemen hoeft hij zich dankzij een gulle kijker in ieder geval geen zorgen meer te maken of hij zijn kleren schoon krijgt.

"Ik heb aardig wat reacties gehad op het feit dat ik het moeilijk vind om rond te komen", laat Stef woensdag weten in Nieuws van de Dag. Zijn bezoek aan de studio leverde hem zelfs een bijzonder LinkedIn-verzoek op. "Ik kreeg een verzoek van Anouk, en zij gaf aan dat ze een wasmachine had die van familie was geweest en inmiddels niet meer gebruikt werd. Zij heeft mij vervolgens die wasmachine aangeboden."

'Warm en solidair gevoel'

Dankzij de gulheid van Anouk hoeft hij zich nu geen zorgen meer te maken over de financiële problemen omtrent de wasmachine. "Het is echt een warm en solidair gevoel, ik vind dat echt heel fijn", laat hij weten. Desondanks blijft de onzekerheid voor mensen als Stef bestaan, en hij hoopt dan ook dat "je niet meer als werkende arm wordt, terwijl een deel van Nederland door werk of op een andere manier vermogen opbouwt en zo slapend rijkt wordt".