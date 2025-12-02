Volg Hart van Nederland
All risk vergoedt dus niet alles: dit ontdekken veel autobezitters te laat

Vandaag, 11:44

Veel Nederlanders gaan ervan uit dat een all risk autoverzekering alle schade vergoedt. Maar dat blijkt in de praktijk nogal anders te liggen. UnitedConsumers meldt dat adviseurs regelmatig zien dat bestuurders voor onverwachte kosten komen te staan.

Een all risk polis vergoedt wel schade aan de eigen auto, maar het dekt niet alle risico's. Volgens verzekeringsexpert Jorg van Rijn van UnitedConsumers gebeurt het vaak dat mensen pas bij schade ontdekken dat ze niet zo volledig verzekerd zijn als gedacht. "Er zijn genoeg aanvullende verzekeringen die ook specifieke risico's of schades afdekken", aldus Van Rijn. Veel bestuurders denken daarom dat ze volledig verzekerd zijn, terwijl dat niet zo is.

Voorbeelden die regelmatig misgaan zijn persoonlijke spullen die uit de auto worden gestolen of pech onderweg, zoals een lekke band. Dat valt niet onder all risk. Voor pechhulp is een aparte verzekering nodig, en dat loopt in de kosten als je net ergens langs de snelweg staat.

Ook letselschade blijkt vaak niet gedekt

Een andere blinde vlek zit bij letselschade. De bestuurder en passagiers zijn niet automatisch verzekerd binnen een all risk polis. Soms kunnen inzittenden schade verhalen via de WA-verzekering, maar dat lukt niet altijd. "Met een inzittendenverzekering zijn de bestuurder en de passagiers in alle situaties goed verzekerd voor letselschade", legt Van Rijn uit.

Doordat veel automobilisten niet precies weten wat wel en niet onder hun polis valt, lopen zij sneller risico op onverwachte rekeningen.

