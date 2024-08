Verkeersruzie op Ibiza loopt uit de hand: Nederlander gewond na ongeval

Een Nederlander is na een verkeersruzie gewond geraakt op Ibiza. Dat melden Spaanse media. Hij kreeg het op de weg aan de stok met een andere automobilist, waarna een achtervolging plaatsvond. Die eindigde in een ongeval.

Op dashcambeelden is te zien dat een aantal auto's achter elkaar staan. Een man is uitgestapt en praat via het raam tegen een andere bestuurder die nog wel in de auto zit. Dan gaat de automobilist ervandoor. De man rent nog achter de wagen aan, stapt daarna terug in zijn eigen auto en zet de achtervolging in.

De Nederlander wil de andere bestuurder inhalen, maar dan gaat het mis. Hij raakt de auto en slaat met zijn auto over de kop. De Nederlander raakte hierbij gewond en de auto liep flink wat schade op.

Na een blaastest bleek dat de Nederlander onder invloed van alcohol reed.