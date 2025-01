'Twee Nederlanders gewond bij dodelijke brand in hotel Bangkok'

Bij een verwoestende brand in een hotel in Bangkok zijn twee Nederlandse toeristen gewond geraakt. Het stel was op vakantie in Thailand en verbleef in The Ember Hotel, gelegen aan de bij backpackers populaire Tanee Road, meldt De Telegraaf. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is nog niet bekend.

In de uitzending van Hart van Nederland was maandagochtend al te zien dat er brand was uitgebroken in het hotel in Bangkok. Toen werd nog nergens gesproken over Nederlandse toeristen.

De brand, die vermoedelijk begon in kamer 511, eiste drie levens: een 24-jarige Braziliaanse vrouw, een Oekraïense man (27) en een Amerikaan (35). De Braziliaanse vrouw zou volgens De Telegraaf net ten huwelijk zijn gevraagd door haar vriend, met wie zij in kamer 504 verbleef. Tijdens hun vlucht raakte ze gescheiden van hem en probeerde ze aan de rook te ontsnappen, maar kwam per ongeluk terecht in kamer 511, waar ze later dood werd aangetroffen. Haar vriend wist te overleven.

Kamerbrand vermoedelijke oorzaak

Volgens de gouverneur van Bangkok, Chadchart Sittipunt, vermoeden onderzoekers dat de brand is begonnen in kamer 511, omdat deze kamer volledig is verwoest. Thaise media melden dat drie Koreaanse gasten, die in kamer 511 verbleven, aan de brand ontsnapten omdat ze op het moment van de brand niet aanwezig waren. Er wordt vermoed dat de brand is veroorzaakt door apparatuur die op een matras aan het opladen was.

Van de 75 hotelgasten wisten 34 mensen het dak te bereiken, waar zij door de brandweer werden gered. Het hotel, dat in april 2022 werd geopend, had nooduitgangen en brandblussers, maar geen sprinklersysteem. Volgens de gouverneur van Bangkok is dat voor kleine hotels niet verplicht onder Thaise wetgeving.