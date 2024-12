Nog niets bekend over mogelijk Nederlandse slachtoffers busongeluk

Het is nog niet bevestigd of er Nederlanders betrokken zijn bij het busongeluk donderdag in Noorwegen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er contact is met de Noorse autoriteiten en dat het ministerie op de hoogte is van de situatie.

Bij het ongeval, dat plaatsvond in het noorden van Noorwegen bij de eilandengroep Lofoten, kwamen drie mensen om het leven en raakten vier anderen ernstig gewond. De bus, met 58 inzittenden, raakte tijdens slecht weer van de weg en belandde deels in een meertje. Volgens de politie waren de passagiers afkomstig uit minstens acht verschillende landen.

Kind en vrouwen

Noorse media melden dat de slachtoffers een kind en twee vrouwen zijn. Aan boord van de bus bevonden zich veel toeristen, onder wie mensen uit Nederland, China en India, aldus de publieke omroep NRK. Tot nu toe heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geen verzoeken ontvangen voor consulaire bijstand.

