Nederlander overlijdt in Noorwegen door vallende rots

Een Nederlandse toerist is donderdagmorgen om het leven gekomen in Noorwegen. De man werd geraakt door een vallende rots. Dat gebeurde tijdens een wandeltocht in het populaire Jotunheimen-gebergte.

Om 10.35 uur ontving de Noorse politie een noodmelding, en een grootschalige reddingsoperatie werd opgezet. Maar vanwege dichte mist op het wandelpad tussen Memurubu en Gjendeshei had de ingezette helikopter moeite om veilig te landen, en kwam de operatie lastig op gang.

Twee toeristen

Norsk Rikskringkasting, de nationale omroep van Noorwegen, schrijft dat twee Nederlanders zijn getroffen door stenen. Dat werd één van de twee fataal. Hulpverleners konden niets voor het slachtoffer betekenen. De andere toerist bleef ongedeerd, maar is in shock door de gebeurtenissen. Deze persoon wordt verzorgd door lokale autoriteiten.

"De steen viel op het wandelpad ongeveer vijf kilometer van Memurubu", zegt Atle Bernhoft Von Obstfelder van de Noorse politie. Hij maakt de Noorse omroep duidelijk dat het niet gaat om een aardverschuiving. "De rots kwam los door ‘natuurlijke erosie’ en trof de wandelaar direct."

Wandelpad blijft toegankelijk

Uit voorzorg hebben experts overwogen om de wandelroute tijdelijk te sluiten. Maar ze stelden vast dat er geen onmiddellijk gevaar is voor andere wandelaars. Roger Haugen, de coördinator ter plaatse, zegt zegt op dit moment geen reden te zien om het wandelpad te sluiten. "Maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten."

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.