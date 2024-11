Nederlandse die mogelijk werd vergiftigd in Laos ontslagen uit ziekenhuis

De Nederlandse toerist die in Laos in het ziekenhuis was opgenomen nadat zij vermoedelijk vergiftigde alcohol had gedronken, heeft het ziekenhuis verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de stad Vang Vieng zijn deze maand vier backpackers overleden na het drinken van alcohol die vermoedelijk vervuild was met drugs. Voor zover bij het ministerie bekend, is de vrouw de enige Nederlandse betrokkene.

'Happy' of 'special'

Het ministerie heeft eerder deze week een waarschuwing geplaatst voor Vang Vieng bij het reisadvies voor Laos. "Sommige bars en restaurants in de plaats Vang Vieng bieden drugs aan. Of eten en drinken met verdovende middelen erin verwerkt. Dit staat op het menu vermeld als: 'happy' of 'special'", meldt het ministerie. "Houd uw eten of drinken altijd in de gaten." Britse en Australische media meldden dat ongeveer twaalf toeristen ziek zijn geworden na het uitgaan. Meerdere mensen liggen nog in het ziekenhuis. Twee Denen, een Australische vrouw en een Amerikaan zijn overleden, meldden die landen.

Methanolvergiftiging

Het lijkt erop dat de slachtoffers een methanolvergiftiging hebben opgelopen. Methanol is een soort alcohol die giftig is als mensen er te veel van binnen krijgen, of als ze niet behandeld worden. De stof komt voor in slecht geproduceerde drank, maar wordt ook bewust toegevoegd om dranken voor weinig geld sterker te maken.

De Nederlandse overheid waarschuwt voor die praktijk in Indonesië. Het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland ook in Laos.

ANP