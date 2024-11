Nederlander in ziekenhuis na drinken vergiftigde alcohol in Laos, meerdere doden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers voor giftige alcohol in Laos, na meerdere incidenten in de toeristische stad Vang Vieng. Verschillende toeristen zijn overleden na het drinken van vermoedelijk met drugs vervuilde alcohol, terwijl een Nederlandse toerist met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis is opgenomen.

De Nederlandse toerist verkeert buiten levensgevaar, bevestigt het ministerie na berichtgeving van de NOS. Woensdagmorgen lag zij nog in het ziekenhuis, maar het is onduidelijk of zij inmiddels is ontslagen.

Overleden

Volgens de Australische omroep ABC News zijn twee jonge Deense vrouwen, beiden in de twintig, overleden. Daarnaast liggen twee 19-jarige Australische vrouwen in het ziekenhuis na het drinken van de vermoedelijk vergiftigde alcohol.

Het ministerie benadrukt het risico voor reizigers en roept op tot extra voorzichtigheid bij het consumeren van alcohol in Laos.