Nederlandse reisleider 'bijna in tranen' na dodelijk tramongeluk Lissabon

Gisteren, 15:51

De Nederlandse reisleider Gino de Graaf kan nauwelijks bevatten wat er is gebeurd bij het kabeltramongeluk in Lissabon. "Ongeloof. Een schok. Ik stond net ook echt even bijna in tranen hier te kijken van: yo, wat is hier gebeurd?"

Volgens De Graaf zijn mensen in de stad onder de indruk van wat er gebeurd is. "Iedereen beseft ook wel van: ik had daar ook kunnen lopen. Steeds meer mensen komen langs, ook onderweg naar hun werk. Een pet afnemen ofzo. Even een moment van stilte en respect, en dan toch weer door."

Achterstallig onderhoud

De Nederlandse reisleider ziet naast verdriet ook boosheid. "Na de eerste schok merk ik dat er toch ook veel woede is. Naar politici, en naar Carris, dat is de openbaarvervoermaatschappij hier. Het lijkt gewoon puur op achterstallig onderhoud. Natuurlijk weten we dat nog niet, maar het heeft er alles weg van." De Graaf woont zelf vlak bij het Portugese parlementsgebouw. "Daar hing de vlag vanmorgen al halfstok. Ik verwacht dat er nog wel protesten komen."

Bij het ongeluk met de kabeltram in het centrum van Lissabon kwamen zeventien mensen om het leven en raakten 21 mensen gewond, afkomstig uit zeker tien landen. Vooralsnog zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend.

Portugal heeft een dag van nationale rouw afgekondigd, en in de hoofdstad zelf geldt drie dagen rouw. Uit voorzorg zijn de drie andere kabeltramlijnen stilgelegd voor inspectie.

