Aantal gewonden tramongeluk Lissabon opgelopen tot 23, ook zeker 15 doden

Overig buitenlands nieuws

Gisteren, 06:49

Het aantal gewonden van het tramongeval in de Portugese hoofdstad Lissabon is opgelopen tot 23, van wie vijf ernstig. Onder hen is ook een 3-jarig kind, melden Portugese media op gezag van de politie. Volgens de autoriteiten is dit de definitieve balans van het aantal gewonden na de ontsporing, waarbij zeker 15 doden vielen.

Alle slachtoffers zijn inmiddels uit de wrakstukken gehaald. 9 gewonden, onder wie de 5 ernstigste, werden opgenomen in hetzelfde ziekenhuis, schrijft Diário de Notícias. Het kind is stabiel, maar uit voorzorg naar een kinderziekenhuis gebracht.

De moeder, die zwanger is, raakte lichtgewond en werd naar een andere kliniek overgebracht.

In een ander ziekenhuis werden acht gewonden behandeld, onder wie nog een kind en een zwaargewonde. De nationaliteit van de dodelijke slachtoffers is nog niet bekend, al is wel bevestigd dat er buitenlanders onder hen zijn. Dat bemoeilijkt de identificatie, zei de directeur van de gerechtelijke politie (PJ) tegen Jornal de Notícias.

