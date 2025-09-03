Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kabeltram ontspoort in Lissabon: 15 doden en 18 gewonden

Ongeluk

Gisteren, 22:24

Link gekopieerd

Bij een ongeluk met een kabeltram in Lissabon zijn zeker vijftien personen omgekomen. Dat melden de hulpdiensten. Er zijn zo'n achttien gewonden. Volgens CNN Portugal zijn vijf van hen er ernstig aan toe. De regering heeft voor donderdag een dag van nationale rouw afgekondigd.

Het ongeluk gebeurde bij de Glória-funiculaire, een van de iconen van de Portugese hoofdstad. Die vervoert mensen via een steile straat naar een hoger gelegen gedeelte van de stad. De tram, die werd geopend in 1885, is ook erg populair onder toeristen.

Veel onduidelijk

De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekend, maar de autoriteiten hebben bevestigd dat onder de doden ook buitenlanders zijn.

Het is nog niet duidelijk waardoor de wagon is ontspoord. De televisiezender SIC meldt dat de tram "op volle vaart" naar beneden kwam en tegen een gebouw stortte. Op beelden is te zien dat de tram vrijwel verwoest is. Hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.

'Ongekende tragedie'

Alle slachtoffers zijn inmiddels uit de tram gehaald. CNN Portugal schrijft dat een van de minder ernstig gewonden een 3-jarig kind is. De burgemeester van Lissabon, Carlos Moedas, spreekt van een "ongekende tragedie".

Ben of ken jij een Nederlander in Lissabon? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt contact met ons opnemen via hart@talpanetwork.com

ANP

Lees ook

Luuk en Max denken naar Lissabon te vliegen, maar landen heel ergens anders
Luuk en Max denken naar Lissabon te vliegen, maar landen heel ergens anders
Nederlandse vrouw (20) doodgeslagen in Lissabon, 'verdachte is haar vriend'
Nederlandse vrouw (20) doodgeslagen in Lissabon, 'verdachte is haar vriend'
Transavia-reizigers urenlang vast in Lissabon na voorzorgslanding
Transavia-reizigers urenlang vast in Lissabon na voorzorgslanding

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.