Kabeltram ontspoort in Lissabon: 15 doden en 18 gewonden

Bij een ongeluk met een kabeltram in Lissabon zijn zeker vijftien personen omgekomen. Dat melden de hulpdiensten. Er zijn zo'n achttien gewonden. Volgens CNN Portugal zijn vijf van hen er ernstig aan toe. De regering heeft voor donderdag een dag van nationale rouw afgekondigd.

Het ongeluk gebeurde bij de Glória-funiculaire, een van de iconen van de Portugese hoofdstad. Die vervoert mensen via een steile straat naar een hoger gelegen gedeelte van de stad. De tram, die werd geopend in 1885, is ook erg populair onder toeristen.

Veel onduidelijk

De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekend, maar de autoriteiten hebben bevestigd dat onder de doden ook buitenlanders zijn.

Het is nog niet duidelijk waardoor de wagon is ontspoord. De televisiezender SIC meldt dat de tram "op volle vaart" naar beneden kwam en tegen een gebouw stortte. Op beelden is te zien dat de tram vrijwel verwoest is. Hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.

'Ongekende tragedie'

Alle slachtoffers zijn inmiddels uit de tram gehaald. CNN Portugal schrijft dat een van de minder ernstig gewonden een 3-jarig kind is. De burgemeester van Lissabon, Carlos Moedas, spreekt van een "ongekende tragedie".

Ben of ken jij een Nederlander in Lissabon? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt contact met ons opnemen via hart@talpanetwork.com

ANP