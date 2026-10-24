Eigenaar Oorlogsmuseum over brand Hitlers 'Adelaarsnest': 'Stukje geschiedenis kapot'

Het Adelaarsnest, het voormalige theehuis van Adolf Hitler in Duitsland, is waarschijnlijk niet meer te redden na een grote brand. Het gebouw veranderde vrijdagavond in een vuurzee. Zo'n tweehonderd brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Het nieuws komt hard binnen bij de eigenaar van het Oorlogsmuseum in Arnhem.

"Ik heb de beelden gezien, echt verschrikkelijk triest. Weer een stukje wereldgeschiedenis dat kapot is gemaakt", zegt Eef Peeters, eigenaar van het Arnhems Oorlogsmuseum tegen Hart van Nederland. Hij verzamelt objecten uit de Tweede Wereldoorlog en heeft onder andere een bank en een stuk traliehek uit het Adelaarsnest in zijn bezit. "Geschiedenis moet je kunnen laten zien, erover kunnen praten. Je kunt er wat van leren."

Verdachte aangehouden

De Duitse politie vermoedt brandstichting en heeft een verdachte aangehouden. Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann komt de man uit de regio en is hij gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis.

"Zo zonde dat één persoon zoveel schade kan aanrichten. Het kan iedereen geweest zijn: van extreem links tot extreem rechts", denkt Peeters.

Hoogtevrees

Het historische gebouw ligt op 1834 meter hoogte in de Beierse Alpen. Het pand werd in 1937 en 1938 gebouwd als een symbool van de macht en technische kunde van het naziregime. "Hitler is er zelf niet vaak geweest, hij had een hekel aan die plek. Hij had hoogtevrees. Vooral zijn maîtresse Eva Braun was er veel te vinden met haar vriendinnen."

Peeters hoopt dat het pand weer herbouwd kan worden, maar vreest het ergste.