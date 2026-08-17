OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jongen (9) vindt handgranaat bij opvang en kindervakantieweek Vught

Crime

Vandaag, 18:34

Een 9-jarige jongen van een buitenschoolse opvang heeft maandagmiddag een handgranaat gevonden aan de Sportlaan in Vught. Dat meldt het Brabants Dagblad. Het terrein werd tijdelijk ontruimd. Ook de kinderen van de jaarlijkse kindervakantieweek moesten vanwege het explosief ergens anders worden opgevangen.

Het bleek een oude handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. Na de vondst werden de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Op een nabijgelegen defensie-oefenterrein is de granaat tot ontploffing gebracht. Volgens een politieagent was het explosief extra gevaarlijk omdat het beschermkapje ontbrak, schrijft de krant.

In de loop van de middag werd het terrein weer vrijgegeven. Volgens Jeugd Aktief, de organisatie van de kindervakantieweek, is er op geen enkel moment sprake geweest van direct gevaar.

Eerder werden er ook al granaten rondom het terrein van de buitenschoolse opvang en het kindercentrum gevonden. Zo troffen kinderen een oefengranaat aan in maart 2024 en werd er in februari 2022 een echt explosief gevonden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Granaat gevonden op strand Scheveningen, Team Explosieven Veiligheid in actie
Granaat gevonden op strand Scheveningen, Team Explosieven Veiligheid in actie
Kind vindt handgranaat bij schoolplein, EOD in actie
Kind vindt handgranaat bij schoolplein, EOD in actie
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.