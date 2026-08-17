Jongen (9) vindt handgranaat bij opvang en kindervakantieweek Vught

Een 9-jarige jongen van een buitenschoolse opvang heeft maandagmiddag een handgranaat gevonden aan de Sportlaan in Vught. Dat meldt het Brabants Dagblad. Het terrein werd tijdelijk ontruimd. Ook de kinderen van de jaarlijkse kindervakantieweek moesten vanwege het explosief ergens anders worden opgevangen.

Het bleek een oude handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog te zijn. Na de vondst werden de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Op een nabijgelegen defensie-oefenterrein is de granaat tot ontploffing gebracht. Volgens een politieagent was het explosief extra gevaarlijk omdat het beschermkapje ontbrak, schrijft de krant.

In de loop van de middag werd het terrein weer vrijgegeven. Volgens Jeugd Aktief, de organisatie van de kindervakantieweek, is er op geen enkel moment sprake geweest van direct gevaar.

Eerder werden er ook al granaten rondom het terrein van de buitenschoolse opvang en het kindercentrum gevonden. Zo troffen kinderen een oefengranaat aan in maart 2024 en werd er in februari 2022 een echt explosief gevonden.