'Grote twijfels over oorlogsverleden Willem Wilbrink (99)'

Het oorlogsverleden van de 99-jarige Willem Wilbrink ligt onder vuur. De man vertelde jarenlang op scholen en tijdens herdenkingen over zijn vermeende gevangenschap in concentratiekamp Dachau. Maar uit een publicatie van het Historisch Nieuwsblad blijkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat hij daar daadwerkelijk gevangen heeft gezeten. Biograaf Laurens van Aggelen trekt die conclusie echter in twijfel, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Wilbrink vertelde jarenlang dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op 15-jarige leeftijd werd opgepakt vanwege verzetswerk en naar concentratiekamp Dachau werd gebracht. Daar zou hij als lijksjouwer hebben gewerkt en naar eigen zeggen veertig mensen van de dood hebben gered door hen naar de ziekenboeg te brengen, schrijft RTL Nieuws. Ook Hart van Nederland besteedde eerder in een reportage aandacht aan Wilbrink, die destijds werd bedankt voor zijn inzet tijdens de oorlog.

Onderzoekers hebben echter geen bewijs gevonden dat Wilbrink ooit in Dachau gevangen heeft gezeten. Zo ontbreekt zijn naam in de kampadministratie en is er geen kampnummer van hem bekend. Ook andere verhalen en onderscheidingen die Wilbrink zegt te hebben ontvangen, worden in twijfel getrokken.

'Dachau Comité wist al langer van twijfels'

Volgens voorzitter Wilmar Jaeger van het Nederlands Dachau Comité ontstonden de eerste twijfels na het verschijnen van de biografie van Wilbrink. Het comité kende zijn verhaal niet en besloot onderzoek te doen. Na gesprekken met historici concludeerde de organisatie dat zijn vermeende verblijf in Dachau niet op waarheid berust.

"We hebben vervolgens geprobeerd de verspreiding van het boek te laten stoppen en herdenkingscomités geïnformeerd dat het verhaal van Wilbrink niet klopt", zegt Jaeger tegen de NOS.

Het comité besloot de bevindingen destijds niet actief naar buiten te brengen. Volgens Jaeger speelde daarbij mee dat oorlogstrauma's grote invloed kunnen hebben op herinneringen. "Wij zijn ervan overtuigd dat Wilbrink denkt dat hij dit heeft meegemaakt."

Biograaf verdedigt Wilbrink

Journalist en schrijver Laurens van Aggelen, die het levensverhaal van Wilbrink optekende, is het niet eens met de kritiek. Tegen Hart van Nederland zegt hij zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar de verhalen van de 99-jarige.

"Als ik iets niet kan verifiëren of ik twijfel, schrijf ik het niet op", zegt Van Aggelen. Volgens hem betekent bijvoorbeeld het ontbreken van een kampnummer niet automatisch dat Wilbrink nooit in Dachau is geweest. Hij houdt de mogelijkheid open dat Wilbrink daar wel heeft gewerkt, maar niet als gevangene geregistreerd stond.

"Ik sta achter alles wat ik heb opgeschreven", benadrukt de schrijver.

Ondertussen blijft het Dachau Comité bij zijn conclusie. Volgens de organisatie is het belangrijk dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog historisch juist zijn, zodat de lessen uit die periode behouden blijven.