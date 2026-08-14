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Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd door bosbrand in Kroatië

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 16:54

Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en Prijsvrij Vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en vervolgens is voor hen een nieuw hotel gevonden. Een woordvoerder van de reisorganisaties zegt dat niemand gewond is geraakt.

De verplaatsing van de reizigers gebeurde op last van de lokale autoriteiten. De woordvoerder kan niet aangeven hoeveel Nederlanders het precies betreft, "maar het zijn er niet heel veel".

De kans op een natuurbrand is ook in Nederland aanwezig. Op de camping, te zien in bovenstaande video, gelden daarom duidelijke regels voor barbecueën, open vuur en roken:

Duizenden toeristen en inwoners geëvacueerd

Kroatië kampt met hevige bosbranden in de buurt van Lokva Rogoznica, niet ver van de stad Split. Volgens de laatste berichten moesten in totaal duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd. Ook zijn tientallen gewonden gemeld.

De reisorganisaties staan in nauw contact met mensen die nog op vakantie moeten gaan naar het gebied. Er hoeven nu niet massaal reizen geannuleerd te worden, ook omdat de drukke vakantieperiode bijna voorbij is. Als een accommodatie niet verantwoord is, kunnen mensen omboeken naar een alternatieve bestemming.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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